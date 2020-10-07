2020 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2020 sınav tarihleri…
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2020 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı 25 Ekim 2020’de yapılacak.
2020 KPSS Lisans başvuruları sona erdi
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı.
ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona erdi.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona erdi
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da uygulanacak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapıldı.
KPSS 2020 sınav tarihleri
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.