Adıyaman

Adıyaman`da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak`ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Bilecik



Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada ise devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği ifade edildi.