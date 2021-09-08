Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından öğretmenlere atama müjdesi verdi.

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.



Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştireceklerini duyurdu:

"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."