Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 bin öğretmen ataması yapılacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi..
Yeni öğretmen ataması yapılacak mı? 15 bin öğretmen ataması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması 2021...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından öğretmenlere atama müjdesi verdi.
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştireceklerini duyurdu:
"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
Sıradaki Haber
İsviçre'de "COVID-19 durum sertifikası" kararı: Kapalı alanlara girişte zorunlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz