Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf maratonu düzenledi.

Farklı illerden gelen fotoğrafseverler maratonun ilk gününde Erçek ve Sıhke gölleri Altınsaç, İnköy ve Ağin koyları, Edremit Kız Kalesi, Seyir Terası, Edremit Kilisesi, Menua Kanal, Akdamar ve Kuzu adalarını fotoğrafladı.

Etkinliğe il dışından katılan fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konaklama ve ulaşım imkanı sağlandı.

Maratona Samsun'dan katılan Yusuf Kılınç, Van'da en farklı kareyi yakalamak istediğini belirtti.

Gamze Sur ise etkinliği çok beğendiğini ve Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.