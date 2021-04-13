Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1,1 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisini yeniledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sendikasyon kredisi kapsamında 1,33 milyar dolarlık önemli bir kaynak daha ilave ettik" dedi. Çakar, 23 ülkeden, 45 uluslararası bankanın iştiraki ile kredi sağlandığını söyledi.

Bu durumun Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Çakar, kaynakla reel sektöre dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edileceğini anlattı.