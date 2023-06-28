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Ekonomi
DHA 28.06.2023 14:26

Zigana Tüneli'nden 1,5 ayda 251 bin 100 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Gümüşhane arasında yer alan Zigana Tüneli'nden 1,5 ayda 251 bin 100 aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Zigana Tüneli'nden 1,5 ayda 251 bin 100 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 3 Mayıs'ta hizmete açılan Zigana Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tünelin Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akış sağlandı. Tünelimiz, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor." dedi.

Tünelimiz, 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız.

Uraloğlu, "Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir" diye konuştu.

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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