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Ekonomi
İHA 03.10.2023 14:54

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için testler devam ediyor

Türkiye’nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nda türbinler test için dönmeye devam ediyor. Baraj gölünde depolanan su miktarı 1 milyar 700 milyon metre küpe ulaşırken, su seviyesinin yüksekliği ise 196 metre yükseklik seviyesine çıktı.

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için testler devam ediyor
[Fotograf: İHA]

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 196 metreyi aştı.

Baraj gölünde depolanan su miktarı 1 milyar 700 milyon metreküp doluluğuna ulaşırken, elektrik üretimi için bulunan 3 üniteden birisi ıslak test üretimi için döndürülmeye başlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Kısa süre içinde önce deneme daha sonra kalıcı elektrik üretimine geçeceğiz"

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Kısa sürede içinde elektrik üretimi için önce deneme daha sonra kalıcı üretime geçeceğiz" dedi.

Yıldız, şuana kadar her şeyin planlanan doğrultuda ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Günümüz itibariyle Yusufeli Barajında toplam 1 milyar 700 milyon su depolanmış durumda. Buda toplamda 196 metre su yüksekliğine tekabül ediyor. Aynı zamanda santral binası içerinde bütün türbin jeneratörler türbin yatağına inmiş vaziyette. Üçüncü ünitede şuanda test aşamasındayız. Islak testler devam ediyor. Önümüzdeki süreçte deneme üretimleri ve devamında da kalıcı üretime geçecek şekilde tüm çalışmalar iş programı doğrultusunda devam ediyor. Bunun devamında üretilen enerjinin ulusal hatta bağlanacağı enerji nakil sistemleri ve şalt binası tamamen bitmiş enerjilendirilmiş vaziyette hazır durumda." 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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Artvin Yusufeli Barajı Elektrik
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