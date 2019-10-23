İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Nazire Serbest, Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyetine başvurarak nisan ayında eve geldiğinde apartman ışıkları, televizyon, klima, buzdolabı ve telefonu ile evdeki bazı elektrikli ev eşyalarının bozulduğunu fark ettiğini söyledi.

Tamir bedeli bin 821 lira faiziyle ödenecek

Yaptığı araştırmada elektrik dağıtım şirketinin sokaktaki çalışması sonucu yüksek voltaj nedeniyle apartman ışıklarının tamamının bozulduğunu belirleyen Serbest, bozulan klima, buzdolabı ve apartman ışıkları ile diğer elektrikli ev eşyalarını tamir ettirdi.

Eşyaların tamir bedeli olarak faturalandırdığı bin 821 liranın karşılanması için elektrik dağıtım şirketine başvuran Serbest, buradan olumsuz yanıt alması üzerine avukatı Mehmet Fatih Yaşar aracılığıyla Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulundu.

Firma, talebin reddini istedi

Tüketici Serbest'in başvurusu üzerine tüketici hakem heyetine savunma gönderen şirket, "Tüketicinin elinde delil bulunmadığını, elektrik dalgalanmalarını gün ve saat aralıklarında ölçen bir makine olmadığı için de başvurucunun iddiasının bilimsellik ve hukuki bağlayıcılığının olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Yüksek voltaj olması durumunda aynı hat üzerinde birçok arızanın meydana gelmesinin işin doğası gereği olduğunu belirten şirket, bu hususun da söz konusu olmaması nedeniyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

Bilirkişi, tüketiciyi haklı buldu

Tüketici hakem heyetine gönderilen bilirkişi raporunda, mağdur edilen tüketicinin, bozulan eşyaları için toplamda bin 821 lira ödeme yaptığı belirtildi.

Nazire Serbest'in şikayetinde haklı olduğuna yer verilen bilirkişi raporunda bu nedenle tüketicinin tamir için ödediği bedelin şirket tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

Başvuruyu karara bağlayan heyet, bin 821 liralık masrafın 27 Nisan 2019'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte şikayet edilen firma tarafından tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

"Zarara uğrayan 100 tüketiciden 7'si başvuru yapıyor"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım şirketlerinin, bu tür konularda altyapı ve elektriğin düzenli akışının sağlanmasında görevli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Elektrik dağıtım şirketi elektronik cihazlarda herhangi bir arızaya sebep olacak bir voltaj düşüklüğü veya yüksekliği olmuşsa bunun bedelini ödemek zorundadır."

Bu konularda dağıtım şirketlerine servis raporlarıyla birlikte başvurulduğunda zararın karşılandığını aktaran Şahin, ancak bazı dağıtım şirketlerinin bu duruma itiraz ederek ödemeyi yapmak istemediklerini söyledi.

Şahin, bu tür zararlara maruz kalan vatandaşların çok azının hakkını arama yoluna gittiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aynı zarara uğrayan 100 tüketiciden 7 veya 8'i hakem heyetine gidiyor. Hakkını aramıyor. Türkiye'de durum genel anlamda bu. Başvuranların bir kısmı usule uygun olmayan müracaatlar gibi gerekçelerle de hakem heyeti veya mahkemelerde elenebiliyor."

"Bozulan gıdaların belgelenmesi gerekmiyor"

Burada sorumluluğun elektrik dağıtım şirketinde olduğunu dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem heyetinin burada verdiği karar yüzde 100 doğru. O bedelin iadesi gerekiyor. Vatandaşların bu durumla karşılaşmaları halinde öncelikle servisten arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını gösteren rapor almaları gerekiyor. Arıza sebebinin mutlaka belirtilmesi gerekir. Vatandaş bu raporla elektrik dağıtım şirketine başvurup zararın karşılanmasını isteyebilir."

Şahin, dağıtım şirketinin bunu kabul etmemesi halinde hakem heyetine başvurulması gerektiğini anlatarak, 8 bin 480 liralık zarara kadar hakem heyetinin, bu miktarın üzerindeki zararlara ise tüketici mahkemelerinin baktığını ifade etti.

Tüketicinin oluşan zararın belgelemesinin önemine işaret eden Şahin, "Tüketicinin belgelediği zararın tahsil edilmesi mümkündür. Ancak burada farklı durumlar da söz konusu. Mesela arıza nedeniyle buzdolabında bozulan bir ürünün belgelenmesi gerekmiyor. 'Buzdolabında etim vardı, yağım, peynirim vardı, bu voltajdan oluşan arıza nedeniyle buzdolabında bozuldu' dediğinizde tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleri oluşan bu zararın da giderilmesi gerektiği yönünde kararlar veriyor" dedi.

Kaynak: AA