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Ekonomi
TRT Haber 20.01.2025 08:49

Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka, geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürmüştü.

Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

Ekonomistler 250 baz puan indirim öngörüyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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