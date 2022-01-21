Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak'ta açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporunu 27 Ocak'ta açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.
Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
Etiketler: Merkez Bankası Enflasyon
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