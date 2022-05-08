Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayına ve ocak-nisan dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisanda hava yolunu tercih edenlerin sayısı 11 milyon 616 bin 346 oldu. Ocak-nisan döneminde de 41 milyon 250 bin 184 yolcu hava yolunu kullandı.

Çevre ve yolcu dostu havalimanlarında nisanda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 230'a, dış hatlarda 47 bin 304'e ulaştı.

Nisan ayında üst geçişlerle toplam 139 bin 445 uçak trafiği gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 26,2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 89,5 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 54 artış görüldü.

Nisan ayında Türkiye'de iç hat yolcu trafiği 5 milyon 389 bin 967, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 196 bin 846 oldu.

İstanbul Havalimanı'nı yaklaşık 4,5 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı'nda nisanda 31 bin 874 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 7 bin 904, dış hatlarda 23 bin 970 uçuş gerçekleşti.

Bu havalimanında nisanda iç hatlarda 1 milyon 75 bin 345, dış hatlarda 3 milyon 376 bin 796 olmak üzere toplamda 4 milyon 452 bin 141 yolcuya hizmet verildi.

Dört ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 41 milyonu geçti

Dört aylık (ocak-nisan) dönemde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 217 bin 143, dış hatlarda 152 bin 676 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 477 bin 831 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hatta 21 milyon 343 bin 503, dış hatta19 milyon 809 bin 479 olmak üzere direkt transit yolcularla toplam 41 milyon 250 bin 184 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 210 bin 141 ton, dış hatlarda 840 bin 274 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin 415 tona ulaştı.