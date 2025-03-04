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Ekonomi
TRT Haber 04.03.2025 09:29

Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ikinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti.

Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

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Faizin 42,5 seviyesine indirilmesi bekleniyor

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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