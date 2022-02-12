Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılın ikinci faiz kararı önümüzdeki hafta açıklanacak
Yurt içi piyasalar, perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 17 Şubat Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı açıklanacak.
Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı.
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