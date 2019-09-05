Yerli tohumun yaygınlaştırılması için yurt çapında seferberlik ilan edildi. Çiftçiler ve tohum üreticileri, Konya'da düzenlenen Yerli Mısır Tarla Günü'nde bir araya geldi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, geliştirilen yeni mısır çeşitlerinin büyük beğeni topladığını söyledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kayacan, şöyle konuştu:

"Yabancı firmalardan çok daha kaliteli işler çıkaran arkadaşlarımız var. Gıdaya hakim olan, dünyaya hakim olur. Bunu başarabilmek için de tohumculukta başarılı kuruluşların olması gerekiyor. Bu noktada özel sektör, başarılı çalışmalar yapıyor. Ülkemizde genellikle ilk çalışmalar devlet eliyle yürütülür, daha sonra özel sektöre devredildi.

TAGEM olarak özel sektörle birçok ortak Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Gelinen noktada çok daha kaliteli yerli çeşitleri yetiştiriyoruz. Silajlık ve danelik mısırda 6 yeni çeşidimiz güzel bir noktaya geldi. Tek derdimiz; yerli ve milli üretimi artırmak ve ülkemizi kalkındırmak."

Enstitü sahasında, TAGEM'e bağlı enstitülerce geliştirilen; AGA, Hacıbey (ADA 9516), ADA 523, SAMADA 07, ADA 351 ve SİDE isimli mısır çeşitleri tanıtıldı.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Fatih Özdemir, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / TRT Haber