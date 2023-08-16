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Ekonomi
TRT Haber 16.08.2023 12:45

'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 175 bin 703'e ulaştı

'Yerinde Dönüşüm' projesine depremzede vatandaşların yoğun ilgisi artarak devam ediyor. Projeye başvuranların sayısı 175 bini aştı.

'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 175 bin 703'e ulaştı
[AA (Arşiv)]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine deprem bölgesindeki tüm illerdeki vatandaşlardan yoğun talep geldiğini vurguladı.

Başvuru sayısının 175 bin 703’e ulaştığını açıklayan, "Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Videoda, Yapım ve Dönüşüm ofisine gelerek, başvuruda bulunan vatandaşların, "Yerim eğer sağlamsa, sıvılaşma yoksa, fay hattı yoksa niye gideyim ben? Komşularımı neden bırakayım? Gerçekten güzel bir şey olacak. Projemiz çok güzel, devletin verdiği imkanlardan faydalanacağız. Evimizi, yuvamızı tekrar kuracağız inşallah. Bizim beklentilerimiz yerinde yapılması yönündeydi. Bakanlığımız da bu konudaki isteklerimizi, arzularımızı yerine getirdi. Sevindik, seviniyoruz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik Bakanlığımız kim varsa bütün çalışma ekip arkadaşlarına herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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