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Ekonomi
İHA 14.10.2023 09:29

Yerin bin 300 metre altından çıkıyor: Mineral deposu tuz 11 ülkeye ihraç ediliyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin bin 300 metre altından çıkan doğal kaynak suyundan üretilen coğrafi işaretli tuz, yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Yerin bin 300 metre altından çıkıyor: Mineral deposu tuz 11 ülkeye ihraç ediliyor

11 ülkeye ihraç edilen Delice tuzu, mineral zenginliğiyle de ön plana çıkıyor. Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki Kılıçözü Dağı eteklerinden yerin bin 300 metre altından çıkan doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, mineral zenginliğiyle öne çıkıyor.

Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılmasıyla ortaya çıkan tuz, hijyenik şartlarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretiliyor.

Coğrafi işaretli tuz, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihracatı yapılıyor.

Tuzun katı hali ve sıvısı yurt içi ve yurt dışında da talep görüyor. Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu, kramp ve eklem ağrılarına faydalı gelmesinden dolayı sporcularda tercih ediyor.

Yerin bin 300 metre altından çıkıyor: Mineral deposu tuz 11 ülkeye ihraç ediliyor

"Sodyum oranı düşük"

Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, yaptığı açıklamada, yerin bin 300 metre altından çıkan suyun topraktaki tüm mineralleri içerisine alarak yeryüzüne çıktığını ve sodyum oranının da düşük olduğunu söyledi.

Kış mevsiminde de eksi 10 derecede çıkan doğal kaynak suyunun 21 derece ısıda olduğunu ifade eden Gözüyukarı, "Termal su olup, kış mevsiminde eksi 10 derecede bile 21 derece olarak yer yüzüne çıkıyor. Bin 300 metre kadar yerin altından kaynayan su, kaya tuzlarını eritiyor çeşitli madenlerden geçiyor, topraktaki tüm mineralleri içerisine alarak yer yüzüne çıkıyor. Altın, gümüş, stronsiyum gibi toprakta ne varsa içine aldıkça sodyum oranı düşmektedir" dedi.

Yerin bin 300 metre altından çıkıyor: Mineral deposu tuz 11 ülkeye ihraç ediliyor

"Kramp ve eklem ağrılarına iyi geliyor"

Tuzun kramp ve eklem ağrılarına iyi geldiğini anlatan Gözüyukarı, "Dünya'daki ve Türkiye'deki diğer tuzların sodyum oranı 40'tan başlayıp 35-38 aralığındayken bu tuzdaki sodyum oranı 31'e kadar düşmektedir. Tuzun içerisinde magnezyum ve potasyum oldukça yüksek. O yüzden de bu tuzu kullananlarda tansiyon gibi rahatsızlık olmamaktadır. Yine bu tuzu kullananlarda kramp ve eklem ağrıları hiç görülmemektedir. Varsa da çok kısa zamanda kayboluyor. İçerisindeki magnezyum ve potasyumun yüksek olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Gözüyukarı, 11 ülkeye tuz ihracatı yaptıklarını belirterek, başta Almanya, İngiltere, Hollanda ve Amerika'nın birçok yerinde de tuzun satıldığını sözlerine ekledi.

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