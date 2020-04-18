Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yapılan derlemeye göre, martta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 4 milyar 573 milyon 215 bin 839 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 704 milyon 865 bin 549 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller, martta toplam 8 milyon 438 bin 754 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 7 milyon 586 bin 154 megavatsaatini lisanslı elektrik üretim, 852 bin 600 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.