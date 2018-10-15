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Yeniden yapılandırmanın ilk taksit ödemesi için son gün

Vergi daireleri, yeniden yapılandırmaya ilişkin taksit ödemeleri nedeniyle bu akşam saat 19.00’a kadar açık olacak.

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Yeniden yapılandırmanın ilk taksit ödemesi için son gün

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için tanınan süre bugün dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) yapılan açıklamada, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen süre, 15 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Kanunla, 1 Ekim olarak belirlenen süre, Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 15 Ekim 2018 Pazartesi günü ise saat 19:00' a kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı ifade edildi

Kaynak: TRT Haber

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