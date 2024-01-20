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Ekonomi
AA 20.01.2024 09:34

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak

Bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-29 Şubat, tekrar katılacakların 1-15 Mart döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 29 Şubat 2024 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

YMM sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavın yapılacağı yerler ve program, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

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