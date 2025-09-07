YEKA yarışmaları 3,3 milyar dolarlık yatırım getirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 12 şehirde yapılacak rüzgar ve güneş enerjisi YEKA yatırımları ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının azami seviyeye çıkarılması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılacak.

Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları

Kasım ve aralıkta 1150 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı YEKA santralleri için Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya seçildi. Söz konusu şehirlerde büyüklükleri 110 megavat ila 500 megavat arasında değişecek toplam 6 proje olacak.

Güneş enerjisinde ise Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Mardin ve Van'da büyüklükleri 40 megavat ila 260 megavat arasında değişen 9 proje için yarışma düzenlenecek.

Türkiye, bir yandan arz güvenliğini sağlama çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da ülkenin enerjide dışa bağımlılığını düşürmeyi hedefliyor.

YEKA rüzgar ve güneş yarışmaları yanında yüzer GES projeleri de hayata geçiyor. Bu kapsamda Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında yüzer GES kurulumu amacıyla 35 megavat büyüklüğünde kapasite tahsis edilmesi planlanıyor.

Enerjide reform ve altyapı hamlesi

Türkiye'de yakın zamanda enerjide 2035 hedeflerine ulaşmak için projelerin izin ve onay süreçlerini sadeleştirerek yatırımların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla reform niteliğinde kanun hayata geçirildi.

Tüm bunlar yanında iletim altyapının da güçlendirilmesi amacıyla 14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 gigavat kapasiteli HVDC hat inşa edilecek. AC şebekesi için ilave 15 bin kilometrelik hat yapılacak. Enterkoneksiyon kapasitesi ihracatta 6 bin 750 megavat, ithalatta ise 6 bin 600 megavat seviyesine çıkarılacak.

"YEKA yarışmaları sektöre büyük katkı sağlayacak"

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, YEKA yarışmalarının ardından yapılacak yatırımların, 1150 megavatlık rüzgar santralleri için yaklaşık 2,3 milyar dolar, güneş santralleri için ise 1 milyar dolar olacağını söyledi.

Söz konusu yarışmaların Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Kalaycı, "Söz konusu ölçekli projeleri içeren YEKA yarışmaları yenilenebilir enerji sektöründe özellikle yerli aksam üreten firmalara ciddi katkı sağlayacak. Önümüzdeki 5 yılda düzenlenecek YEKA ihale takvimlerinin şimdiden belli olması da çok önemli. Sanayicilerimizin uzun vadeli plan yapabilmelerine ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Bu projelerle rüzgar enerjisinde türbin kanadı, kulesi ve jeneratörü gibi ekipmanlar ve güneş enerjisinde panel başta olmak üzere diğer ekipmanlara talep artıyor, aynı zamanda yerlileştirmek suretiyle teknolojik gelişime katkı sağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yüzer GES'lere de yatırım yapılacak

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan da Demirköprü HES rezervuar alanında 35 megavatlık yüzer GES projesinin yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım çekeceğini vurguladı.

Erkan, yüzer güneş santrallerinin gölgeleme etkisi sayesinde gölde buharlaşmayı azaltarak su tasarrufu sağladığını ve hidroelektrik tesislerle entegrasyonuyla ortaya çıkan hibrit model ile yıllık elektrik üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.