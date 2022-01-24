Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı altının sisteme dahil edilmesi için 150 kuyumcu ile yapılan işbirliği sayısının 1500'e çıkacağını söyledi.

"Müşterinin hurda altını kuyumcuda sisteme işlenecek"

Bu kapsamda vatandaşlar, fiziki altınlarını altın hesabına aktarmak için bankaya gitmek durumunda kalmayacak. Kuyumcular aracılığıyla bu işlemi yapabilecek.

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, "Vatandaş elindeki hurda altını kuyumcuya götürecek. Bu sisteme dahil olan müşterinin altınları 24 ayar karşılığı altın olarak sisteme girilecek ve kur korumalı mevduat hesabından faydalanarak yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılmış olacak" dedi.

"Bankalarda ayrı stantlar olacak"

İlerleyen günlerde bazı bankaların da yastık altı altınların sisteme kazandırılması için yeni bir uygulamayı devreye alması bekleniyor.

Memiş bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Bankaların içinde bir stant oluşacak ya da ayrı bir bölüm oluşacak. Hurda altınlarını sisteme dahil etmek isteyen vatandaşlar ayrı stantta altın hesabına giriş yapmış olacak. Vezne uygulamasıyla altın uygulaması farklı sistemde olacak."

Uzmanlar sistemle birlikte bu yıl yaklaşık 2 ton altının ekonomiye kazandırılacağını tahmin ediyor.