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Ekonomi
TRT Haber 09.10.2024 04:51

Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği

Yaş çay üreticilerine 2024 yılı ürünü için fark ödemesi yapılacak. Çay üreticilerine 2024 yılı ürünü yaş çay fark ödemesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tebliği ile tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında faaliyet gösteren çay üreticilerine destek sağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, ödeme yapılacak üreticiler ve ödeme miktarları da açıklandı. İlk defa 2024 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere, kilogram başına 200 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

Üreticilere ayrıca, 2024 yılı yaş çay üretim sezonunda dekar başına en fazla 2 bin 766 kilograma kadar yapılan çay satışına fark ödemesi desteği sağlanacak.

2024 yılı üretim sezonunda üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler bu kapsamda değerlendirildi.

Destekten ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticilerin, 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi ile kimlik numarasını beyan ederek, kamu veya özel sektör işletmelerine başvurmaları gerekiyor. 

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Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
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