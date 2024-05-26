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Ekonomi
AA 26.05.2024 11:01

Yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 43 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den yılın 4 ayında yapılan yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı, yüzde 6 artarak 43 milyon 52 bin 295 dolara ulaştı. En fazla ihracat yüzde 42 ile Gürcistan'a yapıldı.

Yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 43 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 69 ülkeye 118 bin 718 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildiğini söyledi.

Bu satışlardan 43 milyon 52 bin 295 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, yapı ve inşaat malzemesi ihracatının, 100 bin 785 ton karşılığı 40 milyon 795 bin 151 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18, değerde de yüzde 6 arttığını ifade etti.

En çok ihracat Gürcistan'a yapıldı

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemeleri ihracatının her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, yılın 4 ayında 69 ülkeye dış satım yapıldığını belirtti.

En fazla ihracatın Gürcistan'a gerçekleştirildiğine işaret eden Kalyoncu, "Toplam ihracatın yüzde 42'lik kısmı Gürcistan'a yapıldı. Fas, Libya ve Irak'a ihracatta da önemli artışlar kaydedildi" dedi.

Kalyoncu, ihracatta ülke çeşitliliğini artırma gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Sektör ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla DKİB olarak çalışmalar yürütüyoruz. Gerçekleştirilen projelerle önümüzdeki dönemde Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine ağırlık vererek ticaret heyetleri ile ihracatı daha da üst rakamlara ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.

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