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Ekonomi
AA 23.10.2023 09:29

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 1,1 artışla 7.959,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7.959,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,4 altında 7.875,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 7.920,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya da negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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