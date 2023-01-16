Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.634,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü 5.550-5.720 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 5.606,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında 5.619,25 puana çıktı.

Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının piyasalar için kritik olacağını söyledi.