Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 5.634,75 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.634,75 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü 5.550-5.720 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 5.606,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında 5.619,25 puana çıktı.
Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının piyasalar için kritik olacağını söyledi.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Son Haberler
- 10:30
- 10:26
- 10:30
- 10:16
- 10:29
Sıradaki Haber
Darphane ve Damga Matbaasına 85 kişi alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz