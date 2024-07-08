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Ekonomi
AA 08.07.2024 09:29

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay bir seyirle 12.618,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yatay bir seyirle 12.618,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 12.618,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 12.620,50 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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