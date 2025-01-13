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Ekonomi
AA 13.01.2025 09:34

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,4 düşüşle 11.369,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.369,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 azalışla 11.413,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 11.426,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.150 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.450 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

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