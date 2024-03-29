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Ekonomi
AA 29.03.2024 09:32

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 10.114,75 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.114,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,9 üzerinde 10.103,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 10.116,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydeden analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların işleme kapalı olacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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