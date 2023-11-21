VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8.826,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 8.762,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.823,50 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasaların, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de risk iştahının güçlenmesinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün açıklanacak Fed tutanakları ve Çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.750 ve 8.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.