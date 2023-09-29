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Ekonomi
AA 29.09.2023 09:37

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.910,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.910,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 8.883,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.902,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin "güvercinleştiğini" belirten analistler, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini söyledi.

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor." denildi.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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