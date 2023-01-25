Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6.102,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.900-6.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 6.070,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da 6.094,75 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.125 ve 6.200 seviyelerinin direnç, 6.030 ve 5.980 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.