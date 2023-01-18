Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 6.024,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 üzerinde 6.020,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 6.025,75 puana çıktı.

Analistler, küresel ölçekte fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin pay piyasalarında risk iştahını beslediğini belirtti.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun yanı sıra Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.950 puanın destek, 6.100 ve 6.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.