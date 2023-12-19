Puslu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.12.2023 09:29

VİOP endeksi güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 8.580,00 puandan başladı.

VİOP endeksi güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışa paralel 8.580,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.576,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
Türkiye’de ilk Avrupa’da en büyük: 20 milyar TL cepte kaldı
10:45
Boş zannettiği silahla arkadaşını başından vurdu
10:44
Beyaz Saray: Kongredeki tartışmalar nedeniyle Ukrayna için açıklayacağımız paket son olabilir
10:40
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
10:42
Çalışan emekliler 5 bin lira ödemeyi yılbaşından önce alacak
10:32
Türk zırhlısı Türk-Macar dostluğunu pekiştirecek
Bolu kent merkezinde sis etkili oldu
Bolu kent merkezinde sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Türkiye’de ilk Avrupa’da en büyük: 20 milyar TL cepte kaldı
Türkiye’de ilk Avrupa’da en büyük: 20 milyar TL cepte kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ