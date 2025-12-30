Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.12.2025 16:23

Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı getirildi

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmesi, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlandı.

Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilgili kanunlar uyarınca verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerindeki istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmesi ile yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin işlemleri için yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz etmesi gerekecek.

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdik işlemiyle, mükelleflerin istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanması için defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenip düzenlenmediğinin, gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının, hesaplamaların doğru beyan edilip edilmediğinin, istisna, indirim ve uygulamalara ilişkin belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Tasdik raporları, ilgili takvim yılı beyannamesi ile birlikte veya beyannamenin verilme süresinin bitimini takip eden 2 ay içerisinde dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek.

Tasdik raporunun bu süre içerisinde de ibraz edilmemesi halinde, mükellef tasdike konu haktan yararlanamayacak. Gelir ve kurumlar vergisi istisna, indirim ve uygulama tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde ayrıca, özel usulsüzlük cezasına yönelik hüküm uygulanacak.

ETİKETLER
Resmi Gazete Vergi
Sıradaki Haber
Çevreyi kirletenlere yeni yılda verilecek cezalar belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
YÖK, SSB ve TUSAŞ’tan lisansüstü eğitimde stratejik işbirliği
17:31
Dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişi kentsel alanlarda yaşıyor
17:31
Evrende ilk: Nadir bir galaksi birleşmesi keşfedildi
17:10
Bakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü
17:26
Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 şehirde 9 binin üzerinde etkinlik düzenlendi
16:50
İletişim Başkanlığı "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ