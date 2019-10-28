Ekonomi
Vergi daireleri bugün tam gün mesai yapacak28 Ekim 2019 Pazartesi 07:20 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 07:22
Vergi dairelerinde sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması için bugün tam gün mesai yapılacak.
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün devlet dairelerinde yarım gün tatil olmasına rağmen vergi daireleri tam gün işlem yapacak.
Bugün devlet kurumları yarım gün çalışacak. Ancak vergi daireleri sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması için yarım gün yerine tam gün mesai yapacak.
Ayrıca anlaşmalı bankalardan yapılan ödemeler de saat 22.00'ye kadar geçerli olacak.
Vergi daireleri 29 Ekim Salı günü ise hizmet vermeyecek.
Kaynak: TRT Haber
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