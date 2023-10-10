Az Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.10.2023 14:28

"Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi." iddiasını yalanladı.

"Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, her yılın kasım ayında Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının şimdiden belirlenmesi ve duyurulmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi.' iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan indirim ve istisna uygulamasında yeniden değerleme oranının yüzde 34,80 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir."

ETİKETLER
Vergi MTV Gelir İdaresi Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bolat Brüksel'de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çağrısında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Fransa'da polis, Manş Denizi sınırındaki göçmen kampını dağıttı
14:37
Konya’ya 248 yeni fabrika daha kuruluyor
14:36
Avrupa ülkeleri Filistin'e yardımlar konusunda bölündü
14:30
Hamaney, Filistin'deki olayların ardında İran'ın olduğu iddialarına tepki gösterdi
14:27
Kremlin: İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz
14:24
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Bir hayal gerçekleşti: EURO 2032 Türkiye'de
Bir hayal gerçekleşti: EURO 2032 Türkiye'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ