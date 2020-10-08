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Varank: Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle 13. İstanbul Moda Konferansı’na katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 10:45
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