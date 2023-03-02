Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.

Son gün 8 Mayıs

Mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyan girişimciler, e-devlet şifrelerini kullanarak 8 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'a kadar "https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden online olarak başvurularını yapabilecek. Başvuruda zorunlu olan belge ve dokümanlar da online yüklenecek.

Başvuru koşullarının yer aldığı 2023/5 No.lu Tebliğ ve Tebliğe bağlı güncel uygulama esasları da aynı linkte yer alıyor.