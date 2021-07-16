Tekstil atıkları, Uşak'taki iki organize sanayi bölgesinde 20 bine yakın istihdam, yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik büyüklük ve 75 milyon dolarlık ihracatı bulunan bir sektörü doğurdu.

Uşak'ta çoğunlukla kadınların istihdam edildiği tesislerde kalite ve renklerine göre ayrıştırılan tekstil atıkları, pamuk elyafı ve ipliğe dönüştürülüyor.

Geri dönüşümden elde edilen iplik ve ürünlerin büyük bölümü, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyacını karşılıyor. Son yıllarda dünya pazarına da açılan firmalar 62 ülkeye 75 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

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Pet atıklarının da yüzde 35'i Uşak'ta işleniyor

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kent sanayisi içinde geri ve ileri dönüşümün payını hızla artırdıklarını, bu konuda merkez olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kent olarak Sıfır Atık Projesi'ne ciddi destek sağladıklarını anlatan Çakın, şu bilgileri verdi:

"Kentteki tesislerimizde yıllık 510 bin ton tekstil atığını tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Uşak olarak geri dönüşümden elde ettiğimiz iplikler sayesinde ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz. Kentimizde geri dönüşümle alakalı çok etkili tesislerimiz var. Tekstil atıklarının yanı sıra Türkiye'de pet atıklarının da yüzde 35'i Uşak'ta işleniyor. Kentte sanayi tesisleri, sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğiyle geri dönüşümle ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

62 ülkeye yıllık 75 milyon dolar ihracat

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, kentte günde ortalama 1700 ton tekstil atığının işlendiğini, atıklardan yıllık 484 bin 500 ton elyaf elde edildiğini ve ülke ekonomisine 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında katkı sağlandığını anlattı.

"Tekstil atıklarının işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerle 62 ülkeye yıllık 75 milyon dolar ihracatımız var. Bu bizi tatmin etmiyor. Bunun en büyük sebebi ara mamulde kalıyor olmamız. Nihai ürünlere yöneldiğimizde bu rakamların çok daha üstünde bir ihracat yapacağımızı düşünüyorum. Şu an yaklaşık 20 bin istihdam var geri dönüşümde. Burada en önemli nokta ise kadın istihdamı çok fazla. Yüzde 60'ın üzerinde kadın istihdamı mevcut. Bu da Uşak sanayisi olarak kadın istihdamına vermiş olduğumuz önemi göstermektedir."