Bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemeleri, yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödendi, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Öte yandan, 2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiriciye 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Kaynak: TRT Haber