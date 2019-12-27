Ekonomi
Üreticiye 138 milyon liralık destek27 Aralık 2019 Cuma 20:30 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 20:36
Çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemeleri kapsamında toplam 138,2 milyon lira üreticinin hesaplarına yatırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemeleri, yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödendi, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödemesi yapıldı.
Öte yandan, 2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiriciye 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı.
Kaynak: TRT Haber
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