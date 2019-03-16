Bursa'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde, iki gün boyunca bin 500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları konuşacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ikinci gün konuşma yapması beklenen zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de konuşmacı olarak katılacak.

"Enerjide Yeni Dengeler" başlıklı oturumla başlayacak zirvede ilk gün, "Global Belirsizlikte Büyüme", "Dijital Dönemde Liderlik", "CEO Buluşma-Dijital Ajanda", "Yatırım Liderleri", "Sürdürülebilirlik/Amaçlı Şirketler", "Refah İçin Dijitalleşme", "Sosyal Sorumluluk 2.0", "Global Şirket Yaratmak", "Yönetimde Kadın Derneği", "Büyüme Dostu Bankacılık", "Yarına Yatırım" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

"Stars Of Regıon Start Up Yarışması"nın canlı jüri sunumuyla başlayacak ikinci gün etkinliklerinde, Bakan Pakdemirli'nin "CEO Özel Buluşma" başlıklı yan oturuma katılması bekleniyor ayrıca aynı gün, "Değişim Döneminde Perakende", "Vizyon 2023", "Dijital Girişim", "Katar-Türkiye Ekonomik İşbirliği", "Tarımın Ajandası", "Sosyal Yatırım: Sosyal Sorumluluk Liderleri", "Otomotivin Geleceği", "Çığır Açan Teknolojiler", "Çin'i Doğru Anlamak" oturumları düzenlenecek.

Zirve, "Stars Of Region Ödül Töreni" ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA