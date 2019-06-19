Ankara’da bulunan ve yılda yüzlerce uçağın bakımının yapıldığı Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş., yaygın olarak kullanılan pervaneli uçaklar için hizmet veriyor.

Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’deki en geniş altyapı ve tecrübeye sahip tesis olarak kabul edilen Türk Hava Kurumu Teknik A.Ş., 4 ayrı hangarda uçaklara 12 mühendis ve 55 teknisyen ile teknik bakım hizmeti veriyor.

Ayda ortalama 2 uçak motoru baştan aşağı bakım görüyor

Tesisteki en kritik yer uçak motorlarını yenileyip ilk günkü haline getiren motor revizyon bölümü. Bu bölümde ayda ortalama 2 uçak motoru baştan aşağı bakım görüyor.

THK Teknik A.Ş. Genel Müdürü Rahmi Ötüken, 2 bin saati dolduran motorların atölyeye çekilip parçalara ayrıldığını, kritik malzemelerin tahribatsız muayene denilen işlemden geçirildiğini ifade ederek, "Gözle görülmeyen hasarlar varsa o malzemeler yenisiyle değiştiriliyor. Diğer sarf olan malzemeler de yenilenerek, tüm temizlik bakım kontrol işlemleri bitirilip motor tekrar sıfırlanmış bir hale getiriliyor." dedi.

Motor revizyon işleminin maliyeti ise yaklaşık 35 bin dolar. Sivil uçak sahiplerinin bu işlemi yurt dışında değil de bu merkezde yaptırması on binlerce doların yurt içinde kalmasını sağlıyor.

Yerli test ünitesinde sınanıyor

Motora uygulanan revizyon işleminin ardından yerli test ünitesine geçiliyor. Sıfırlanan motorun mükemmeliyeti sınanıyor. İşlemlerin sona ermesiyle yeniden uçaklara takılan motorlar 2 bin saat boyunca uçakları mavi gökyüzüne taşımaya devam ediyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Ata Çalapkulu - Kaan Kutlu