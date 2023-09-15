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Ekonomi
TRT Haber 15.09.2023 10:55

Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı

Ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 15 milyon 166 bin kişiye çıktı.

Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 531 bin 227 kişi iken, 2023 yılı Temmuz ayında 15 milyon 166 bin 88 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 14,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; temmuzda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.
 

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