Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri" haber bültenini yayımladı. Söz konusu istatistikler, 2009'dan başlamak üzere ikinci kez duyurulmuş oldu.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 87 bin 779 kişi iken, 2021 yılı Mart ayında 13 milyon 274 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,3 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı marttça bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı.