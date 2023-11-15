Ücretli çalışan sayısı eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 3 artışla 15 milyon 374 bin 379 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde ağustosa kıyasla değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaatta yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.