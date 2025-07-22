Türkiye'yi Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu projesine 2,4 milyar euroluk finansman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin doğusunu Asya'ya bağlayacak stratejik öneme sahip Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi'ndesiyle ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye’nin Doğusunu Asya’ya Bağlayacak Stratejik Bir Adım Daha! Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla bu önemli proje için 2,4 milyar euroluk dış finansman temin edildi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sağlanan finansmanın, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programa uluslararası alanda duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin lojistik gücünü artıracak ve uluslararası rekabette öne çıkaracak altyapı projelerini kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.