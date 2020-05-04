Petrol ya da doğal gaz aralamaları Türkiye'de ağırlıklı olarak sismik yöntemle yapılıyor. Üç bilim insanı, Marmara ve İstanbul Teknik Üniversitelerinin de desteğiyle çok daha düşük maliyetli yeni bir yöntem geliştirdi.

Doç. Dr. Atilla Karataş, Dr. Öğretim Üyesi Yıldıray Palabıyık ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Adil Özdemir'in çalışmaları olumlu sonuç verdi.

"Her türlü koşula uyum sağlayabilecek şekilde uygulayabiliriz"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Karataş, "Özellikle yeraltı sularından ki bunların önemli olan kısmı daha çok fay kaynakları, karstik kaynaklar gibi derinden gelen ve rezervuarlardaki hidrokarbon kaynakları üzerinde, bunlardan izler emareler taşıyan suları bulup test ederek, bunlardaki petrol ya da hidrokarbon türevlerini bulmaya gayret ettik" dedi.

Doç. Dr. Karataş, yeni yöntemin arama maliyetlerini en az yüzde 50 oranında düşürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çok daha hızlı bir şekilde, çok daha az maliyetle Türkiye şartlarında her türlü koşula uyum sağlayabilecek şekilde uygulayabiliriz."

İlk çalışmalar tamamlandı

Bu yöntemle ilk çalışmalar, Karaburun, Seferihisar, Uludağ, Beypazarı, Çamardı ve Gülşehir gibi farklı bölgelerde yapıldı. Araştırmalar 20 ile 100 kilometrekarelik sahalarda gerçekleştirildi.

Petrol ve gaz arama çalışmalarında geliştirilen bu yeni yöntem, tüm Türkiye'de yaygın olarak kullanılabilecek.