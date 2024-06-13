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Ekonomi
AA 13.06.2024 11:08

Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor" dedi.

Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
[Fotograf: AA]

Lopez, yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."

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