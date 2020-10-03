Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Son 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına son 18 yılda 585 baraj inşa ederek, suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır." diye konuştu.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Reyhanlı Barajı'mız, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir. 9,3 kilometre ile ülkemizin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edilmiştir."