Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotograf: AA]
Sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.
Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
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